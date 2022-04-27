حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 27-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العذراء مجموعة من الصفات المميزة، التي تجعلهم يمتلكون شخصية مميزة عن غيرهم من الأبراج.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين العملي والعاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

وتقول عبير فؤاد، إن القمر يكون في مواجهة برج العذراء، وعلى مواليد البرج مقاومة رغبتهم الشديدة في التمرّد على جميع الأشياء المحيطة، ونصحت بالانتباه للحقوق خاصة عند توقيع الأوراق، واعتني بصحتك جيدا حتى تستطيع القدرة على العمل بنشاط دائم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

طالبت خبير الأبراج، مواليد برج العذراء محاولة أن يتمتع بالمرونة والتسامح مع الأحباب وشركاء الحياة، والتحكم في العصبية.