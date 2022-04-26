تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت السياحية في عيد الفطر

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، إن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية المفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، فضلا عن التفتيش على سلامة وصحة الغذاء المقدم للرواد.

ولفت «حسن» إلى أنه سيتم تحرير محاضر للمطاعم المخالفة وتوقيع عقوبات فورية تصل للإغلاق، لافتا إلى أن تلك اللجان قامت أيضا بالتفتيش المفاجئ على المطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان الجاري.

تطبيق المطاعم للإجراءات الاحترازية في رمضان

وأضاف مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية لـ«الوطن»، أن عمل تلك اللجان مستمر طوال العام وبشكل دوري ومفاجئ، حيث تقوم بالتفتيش المفاجئ أيضا على ضوابط التشغيل والتي أقرتها وزارة السياحة، لافتا إلى أن المنشآت السياحية تستقبل الرواد حاليا بكامل طاقتها الاستيعابية.

وتابع «كل الخدمات التي كانت تقدمها المطاعم قبل جائحة كورونا عادت حاليا بالكامل باستثناء الشيشة، والتي لازال محظور على المطاعم والمنشآت السياحية تقديمها للمرتادين والرواد».

لا خيام رمضانية هذا العام

وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق أي طلب هذا العام من المنشآت والمطاعم السياحية بشأن إقامة خيام رمضانية خلال شهر رمضان الجاري، لافتا إلى أن المنشآت السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة بتقديم فقرة فنية سُمح لها بتقديمها بالمطاعم المغلقة، كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والحفلات الغنائية بها أيضًا.

وكان محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بوزارة السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الفطر المبارك بصفة عامة ستقترب من 100%، موضحا أن نسب الحجوزات الحالية والمستقبلية خلال الأيام المقبلة تؤكد أن نسب الإشغال ستصل للذروة خلال إجازة العيد.