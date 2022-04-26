روسيا: تحريض لندن لكييف على استهداف أراضينا يستلزم الرد

قالت وزارة الدفاع الروسية، أن تشجيع لندن لكييف على استهداف أراضينا سيستلزم ردا في المقابل،وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأضافت وزارة الدفاع الروسية،أن قواتنا مستعدة على مدار الساعة لقصف مراكز صنع القرار في كييف

وحذرت زارة الدفاع الروسية، كييف من استخدام الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية

روسيا:سياسة الغرب وكييف ستؤدي لتفتيت أوكرانيا لعدة دول

وقال مجلس الأمن القومي الروسي، إن سياسة الغرب وكييف الحالية ستؤدي لتفتيت أوكرانيا لعدة دول

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا،قبل شهرين،وتحديدا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا

وأجريت عدد من المفاوضات بين الجانبين الروسى والأوكرانى،لم تسفر عن نتائج ،وانتهت بتعقد المفاوضات وإعلان روسيا توقفها