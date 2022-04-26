روسيا تعلن «طلاق الدولار» في التعامل مع الاقتصاديات الكبرى

تحت عنوان روسيا تطلّق الدولار في تجارتها مع كبرى اقتصادات العالم، نقلت قناة روسيا اليوم تصريحات لمسؤول بوزارة الخارجية الروسية، قال فيها إنّ روسيا والصين أعدتا البنية التحتية الكاملة لتنفيذ التعاملات التجارية بينهما بالعملات الوطنية، ويعني ذلك أن البلدين ابتعدا عن الدولار في التجارة.

التجارة بالعملات الوطنية

وقال إيجور مورجولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» نشرت اليوم الثلاثاء، إن موسكو وبكين شيدتا البنية التحتية الكاملة للانتقال إلى التجارة بالعملات الوطنية.

وأضاف «مورجولوف»: «فيما يتعلق بالتسويات التجارية، فقد أظهرت الأحداث الأخيرة بوضوح أن العملات الوطنية هي أكثر طرق الدفع موثوقية وأماناً»، لافتاً إلى أن روسيا قامت ببناء البنية التحتية اللازمة مع الدولة الصينية في هذا المجال، وأنه تم تخصيص بنك في روسيا لتنفيذ ومتابعة إجراءات مقاصة اليوان.

وأوضح «مورجولوف» أنه تم إبرام اتفاق بشأن مقايضة العملات بين البنوك المركزية في كلتا البلدتين.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن حصة التعاملات التجارية بين روسيا والصين بالعملات الوطنية نمت على مدى السنوات الماضية، كاشفاً أنه في النصف الأول من العام الماضي بلغت حصة التعاملات 25%، مؤكدًا أن الفترة المستقبلية سوف تشهد مزيداً من النمو السريع فيما يخص المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ62

وتعمل موسكو على تقليص اعتمادها على الدولار، وخاصة في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها عدد من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة، ودخلت تلك العقوبات حزمتها الخامسة، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت يومها الـ 62، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم.

وأعلن الرئيس الروسي أنه لا يوجد إطار زمني لانتهاء العملية العسكرية، وأنها ستنتهي بانتهاء الأهداف المرجوة منها.