حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يتصف برج العقرب دائما بالنشاط والحيوية والتصميم، ما يجعله مثار إعجاب بقية الأبراج الأخرى، والكوكب المسيطر على برج العقرب هو المريخ وبلوتو، وهو البرج الثامن في دائرة الـ12 برجا، التي تبدأ مع بداية شهر أبريل حيث برج الحمل وتنتهي مع برج الحوت.

ويبدأ برج العقرب في 23 أكتوبر وينتهى 22 نوفمبر، وهو يعتبر برجا مائيا أى أن العلامة المميزة له هي الماء، ويتفق مع الأبراج المائية الأخرى مثل الحوت والسرطان، كما يتفق بشكل أكبر مع الأبراج الترابية مثل برج العذراء والثور والجدي.

يتميز برج العقرب بمجموعة من المميزات؛ منها الإخلاص والولاء، والسعي للحفاظ على عائلته، والطموح العالي، الرغبة في الوصول للمناصب.

أما أبرز عيوبه فهي الرغبة في الغيرة الشديدة، وعدم القدرة على التسامح، والانتقام ممن أساء له بأشد الطرق الممكنة، والتحكم الشديد والسيطرة على جميع المحيطين به.

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيدين العملي والرومانسي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب مهنيا

على المستوى المهنى على مولود برج العقرب، التعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حوله، وعليه أن ينتبه لحقوقه فقط.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب عاطفيا

فينوس والقمر في منزل الحب وهو ما يعني أنهما يعدان مواليد برج العقرب بلقاء عاطفي مع شريك حياته مميز جدا لا يُنسى اليوم.