خطة المحافظات لاستقبال عيد الفطر.. غرف عمليات وحملات على الأسواق

مع توقعات الحسابات الفلكية بأن عيد الفطر المبارك 2022 يوافق يوم الاثنين المقبل، أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، برفع درجة الاستعداد بالخدمات والمرافق.

متابعة مواعيد غلق المحال

وأشارت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها إلى خطوات الاستعداد للعيد، وتشمل:

- متابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي خلال فترة العيد.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- متابعة استعدادات المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

الالتزام بتعريفة الركوب

- التركيز على خطوط السير ومواقف السيارات، للالتزام بتعريفة الركوب وعدم زيادة الأجرة.

- التنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، لمتابعة الأسواق والمحال، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك.

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

- التنسيق بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف المحافظات على مدار أيام العيد، لحل أي مشكلات ومواجهتها.

- شن حملات يومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإنفاذ القانون، ومنع الإشغالات.

حظر تداول الشيشة في المقاهي

- استمرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

- العمل على إزالة تراكمات القمامة من الشوارع والميادين.

- التشديد في فترة الإجازات على مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بدون ترخيص، وإزالة أي مخالفات حديثة على الفور.

- تلقي شكاوى المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع» على الخط الساخن «15330»، أو رقم واتس آب «0115060783».

فتح الحدائق والمتنزهات

- متابعة عمل الحدائق والمتنزهات خلال العيد، ومنع أي تجمعات أو زحام حفاظا على سلامة المواطنين.

- عدم السماح بإقامة شوادر تعوق حركة المارة في الشوارع والميادين، والحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة.

- التعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات، وعدم السماح بالتعديات أو الإشغالات.