Tango to Evora.. معلومات عن الموسيقى القاتلة في مسلسل انحراف لـ روجينا

استعانت الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بإحدى المقطوعات الموسيقية خلال مشاهد القتل التي تتم في مسلسل انحراف، وحازت تلك المقطوعة على إعجاب الكثيرين من مشاهدي المسلسل نظرا لكونها ملائمة لأحداث القتل التي تتم في حلقات العمل.

«الوطن» ترصد 4 معلومات عن تلك المقطوعة الموسيقية

- المقطوعة الموسيقية بعنوان Tango to Evora هي من تأليف العازفة لورينا مكينيت هي مؤلفة كندية وعازفة قيثارة وأكورديون وعازفة بيانو تكتب وتسجل وتؤدي موسيقى عالمية بمواضيع سلتيك وشرق أوسطية.

- صدرت المقطوعة في ألبوم The visit عام 1991.

- المقطوعة الأصلية مدتها الزمنية 4 دقائق و10 ثوانٍ، وتضمَّن الألبوم 9 مقطوعات موسيقية.

- استخدمت الموسيقى لأول مرة في عمل كان ضمن الفيلم الوثائقي The Burning Times الصادر عن المجلس الوطني للسينما في كندا.

روجينا: رؤوف عبد العزيز صاحب فكرة الاستعانة بالموسيقى

- الموسيقى تم استخدامها فى احدى الاغنيات الخاصة للمطرب اليوناني هاريس أليكسيو ، بعنوان "Nefeli's Tango" وقدمت منها نسخ اخرى فى البرتغال وايران وفنلندا.

كانت روجينا قد كشفت لـ«الوطن»، أن صاحب فكرة الاستعانة بالموسيقى في الأحداث هو المخرج رؤوف عبد العزيز، حيث إنه كان قد أحبها ورأى أنها ستضيف بشكل كبير للمسلسل خلال أحداثه.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل «انحراف» كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.