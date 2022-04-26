الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا

نشر موقع سكاي نيوز عربية في خبر عاجل له منذ قليل، أن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للامم المتحدة، أعرب عن قلقه من تدهور الوضع الإنسان في أوكرانيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن غوتيريش، أنه تقدم بمقترحين لوزير الخارجية الروسي لتحسين الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، واستعداد الأمم المتحدة لتيسير عمليات الإجلاء من ماريوبول.

ملاحظات على الأمن الروسي من الأمم المتحدة

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك عدة ملاحظات على الوضع الأمني الروسي، وأنه لا بد من حل النزاعات عبر الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديميبر بوتين، وفقا لسكاي نيوز، دعمه لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، وأنها أساس العلاقات الدولية وليست قواعد كتبها البعض لخدمة مصلحته، مؤكدا أن الأزمة في شرق أوكرانيا بدأت مع استخدام سلطات كييف القوة العسكرية، ويتمنى حل الأزمة مع أوكرانيا عبر المسار الدبلوماسي.

بوتين: ندعم الأمم المتحدة وميثاقها

وأكد بوتين أن سلطات كييف لم تطبق اتفاقات مينسك ولم تمنع وقوع إبادة جماعية في دونباس، وأنه لا يمكن عقد اجتماع مع زيلينسكي من دون التوافق على القضايا الفرعية.