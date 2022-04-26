روسيا تقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن بولندا بالكامل

نشرت فضائية سكاي نيوز عربية الإخبارية، في خبر عاجل، عن وكالة «رويترز» أن وسائل إعلام بولندية، أعلنت توقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا بشكل كامل.

وجدير بالذكر أن روسيا طلبت مسبقا من بولندا سداد مقابل الغاز الطبيعي المورد إليها من روسيا بالروبيل، فيما رفض ذلك علنا بيوتر نايمسكي وزير الدولة البولندي للبنية التحتية والطاقة الاستراتيجية، وقال في مؤتمر صحفي: «لن ندفع».

وأكد الوزير البولندي في رد استباقي لقرار روسيا، وفقا لمنصة روسيا اليوم، أن دولته مستعدة للنظر في كل الفرص والمخاطر إذا لزم الأمر، وأنهم في وضع يسمح لهم رفض إمدادات الغاز من روسيا في أي وقت، «نحن مستعدون لتحركات الجانب الروسي، والتي تنص على إمكانية وقف الإمدادات».

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12%

وتسبب قرار قطع إمداد الغاز الروسي عن بولندا في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12%، ليرتفع سعر الغاز إلى 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وفقا لبيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» في لندن.

نظام جديد لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول «غير الصديقة لروسيا».

وذكرت وسائل إعلام وقتها، أن المفوضية الأوروبية أرسلت خطابا إلى دول الاتحاد الأوروبي أوضحت فيه أن شركات الاتحاد الأوروبي، بموجب عدد من الشروط، ستكون قادرة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك العقوبات المفروضة على موسكو.