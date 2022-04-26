مكي يقبض على نصاب المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 25

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي عودة أحد أبناء المزاريطة من السفر من الخارج، إذ أنه كان في ليبيا، ليخبر أهل المزاريطة أنه أصبح لديه أموال طائلة جعلته يقوم بإنشاء العديد من المشروعات، ليخبر الراغبين في استثمار أموالهم بالحصول على أرباح بنسبة 5% من قيمة الأموال، ليترك أهل المزاريطة العمل في أراضي الكبير ويدفعوا الأموال لمدكور والحصول على الفائدة.

الكبير يقبض على مدكور قبل هروبه بالأموال

ويشعر مكي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 25 بأن ما يفعله مدكور لم يكن سوى مجرد حيلة للنصب على أهل المزاريطة، وعند اتصاله بأحد الأشخاص للسؤال عن مدكور يخبره بأنه نصاب، ما يجعل مكي يدبر له مكيدة حتى يستطيع الإمساك به قبل الهرب بالأموال التي نصب بها على أهل المزاريطة.

وبعد انتهاء مدكور من حيلته تلك التي كان ينصب بها على أهل المزاريطة، والتي جمع من خلالها أموالا طائلة، قام مكي بحشد رجاله والذهاب إليه ثم القبض عليه قبل الهرب.

وعندما اكتشف أهل المزاريطة أن مدكور كان ينصب عليهم، توجهوا لمكي على الفور لإخباره بما حدث، ثم طلبوا منه أن يعيد لهم أموالهم، ليخبرهم أنه أمسك به قبل الهرب، ويسلمه لهم.