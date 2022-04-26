حمدي الميرغني ينصب على أهالي المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 25

بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 25 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، بمحاولة الكبير وأبنائه وزوجته زراعة الأرض خاصته بأيديهم.

سماع البقر للموسيقى في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 25

چوني في البحث عن إنتاج الكثير من الألبان من المواشي، عن طريق سماع الأبقار للموسيقى، حتى تمنحها إحساسا بالسعادة، ثم تساعدها على إنتاج ألبان كثيرة، ولكنه يفشل في ذلك بعد أن ترك الفلاحون العمل لدى الكبير لاستثمار أموالهم لدى مدكور، والذي يمثل دوره الفنان حمدي الميرغني.

نصاب يسرق أموال أهالي المزاريطة

وبعد عودة كل من الكبير وأسرته وجوني إلى المنزل في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 25، يخبر كل منهم الآخر أنه لا يستطيع الحصول على ما يحتاجونه من طعام من الأرض ومن المواشي، في الوقت الذي يستكمل فيه مدكور جمع الأموال من أهل المزاريطة على أمل استثمارها لهم.

وبعد مرور يومين، يكتشف أهل المزاريطة أن مدكور لم يكن رجل أعمال جاء ليفيد أهل البلد، لكنه جاء لينصب على أهل المزاريطة ليسرق أموالهم، ثم يهرب بعد ذلك.