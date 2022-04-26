«الدفاع الروسية»: أوكرانيا فقدت السيطرة على منطقة خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية فقدت السيطرة على منطقة خيرسون، وكذلك أجزاء من ثلاث مناطق أخرى، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

إجلاء المدنيين من معمل آزوفستال

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من معمل آزوفستال.

موسكو تأمل في إبرام اتفاقات عبر قناة دبلوماسية

وقال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في روسيا، إن موسكو ما زالت تأمل في إبرام اتفاقات عبر قناة دبلوماسية، بينما لا تزال العملية العسكرية الروسية جارية.

وقال بوتين، إن موسكو وكييف تواصلان المحادثات عبر الإنترنت، مضيفا أنه يأمل أن تسفر المحادثات عن نتيجة إيجابية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.