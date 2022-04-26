حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في وقفة عيد الفطر 2022

أيام قليلة تفصلنا عن وقفة عيد الفطر المبارك 2022، تلك الليلة التي ينتظرها الكثيرون للاحتفال بعيد الفطر؛ إذ يحب العديد منهم الخروج برفقة الأصدقاء لقضاء اليوم خارج المنزل، ونظرا لتذبذب حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف الأنحاء خلال الفترة الماضية، يتساءل المواطنون عن حالة الطقس يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في وقفة عيد الفطر المبارك، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، كالتالي:

حالة الطقس في وقفة عيد الفطر المبارك 2022

أعلن معهد البحوث الفلكية أنه من المتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الاثنين المقبل، ما يعني أن وقفة عيد الفطر 2022 تأتي يوم الأحد 1 مايو، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة في وقفة عيد الفطر المبارك

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد الذي يوافق وقفة عيد الفطر في جميع الأنحاء كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 30 درجة للعظمى و17 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 24 درجة للعظمى و16 للصغرى.

- جنوب سيناء: 34 درجة للعظمى و 24 درجة للصغرى.

- شمال الصعيد: 34 درجة للعظمى و17 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 39 درجة للعظمى و24 للصغرى.