حالة الطقس غدا الأربعاء 27-4-2022 فى مصر..أمطار على البحر الأحمر وسيناء

حذّرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر، غدا الأربعاء، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وسلاسل جبال البحر الاحمر، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري.

وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها قبل قليل، أن نشاط الرياح الشمالية الشرقية سيكون بشكل متقطع على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، ما بين متوسطة وضعيفة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومدن جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

ارتفاع تدريجي في درجات الحراة بداية من الجمعة المقبل

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة غيوم، وتقل فترات سطوع أشعة الشمس على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الاحمر، والسواحل الشمالية الغربية، فى حين يسود طقس مشمس صافي على محافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، بدء الارتفاع التدريجي الجديد في درجات الحراة، بداية من يوم الجمعة المقبل، وذلك بالقاهرة الكبري وحتى محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد البرودة، أما السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بعدد من المحافظات والمدن المصرية، جاءت كالآتي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.