توقعات الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة

أكدت الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس الحار على جميع محافظات ومدن الجمهورية، وذلك خلال توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار نهارا، ومائل للبرودة ليلا.

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على وسط سيناء، والسواحل الشرقية والغربية، في حين سيكون حارا على مدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، وشديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك بسبب تاثر البلاد بكتلة حارة مقبلة من الصحراء الغربية للبلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه مع بداية ساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.