حالة الطقس غدًا الثلاثاء 26-4-2022 في مصر.. القاهرة تصل لـ32 درجة

تشهد جميع مدن محافظات الجمهورية غدًا الثلاثاء 26-4-2022، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها.

وقالت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و39 درجة، فى حين سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن وسط سيناء، كما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، ومدن جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

طقس مائل للبرودة ليلاً على القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية أنه مع بداية المساء، يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن ومحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري حتى شمال الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و17 درجة مئوية، ويسود طقس معتدل على مدن جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء والوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية بشكل متقطع على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهي غير مثيرة للرمال والأتربة.

مشيرة إلى أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، وتقل فترات سطوع الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 26 أبريل

القاهرة 32-18

الإسكندرية 26-16

وادي النطرون31-16

طنطا 32-17

شبين الكوم 32-17

دمنهور 30-17

بلطيم 25-16

مطروح 22-15

السلوم 24-15

سيوة 31-15

بورسعيد 25-17

دمياط 26-16

الزقازيق 32-16

المنصورة 31-17

الإسماعيلية 33-17

السويس 33-18

العريش24-16

رفح 25-15

رأس سدر 31-12

نخل 27-13

نويبع 33-20

طابا 30-18

كاترين 26-13

الطور 30-18

شرم الشيخ 33-21

الغردقة 32-20

مرسى علم 32-21

الفيوم 33-18

بني سويف 33-18

المنيا 34-17

أسيوط 35-18

سوهاج 36-20

قنا 37-21

الأقصر 38-22

أسوان39-23

إدفو 38-22

أبو سمبل 38-22

الوادي الجديد 39-21

شلاتين 30-18

أبو رماد 28-19

حلايب 27-19

رأس حدربة 26-20