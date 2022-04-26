عاجل.. السيسي يكلف الحكومة باستمرار إقامة المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس الحكومة بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

وأضاف «السيسي»، أن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة.

وذكر السيسي، أن دعم الاشقاء العرب في عام 2013 وما بعدها ساهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.

وتابع الرئيس أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وذلك حسبما ذكرت قناة «extra news»، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.