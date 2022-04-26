خالد الصاوي يهنئ العوضي على بطولة فيلم «البلدوزر»: متخليش حاجة تشتتك

هنأ الفنان الكبير خالد الصاوي، النجم أحمد العوضي علي خوضه لأولى بطولاته السينمائية بفيلمه الجديد «البلدوزر»، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعاقد الجهة المنتجة مع المخرج طارق العريان لإخراج الفيلم.

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن العوضي يسير بخطى ثابتة «وعارف سكته»، كما أنه يضع كامل تركيزه في مهنته، وكذلك في بناء قوام عضلي يلائم طبيعة الأدوار التي يجسدها، بحسب قوله، مضيفاً أنه يتمنى له كامل التوفيق والنجاح في أولى بطولاته السينمائية.

ووجه الصاوي نصيحة لأحمد العوضي قائلاً: «متسمعش كتير ولا تخلي أي حاجة تشتتك»، لافتاً إلى أنه يعتبر مشاركته في بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، من أحب التجارب لقلبه، لاسيما أنه جمعه بالعوضي وياسمين عبد العزيز.

خالد الصاوي يهنيء ياسمين عبد العزيز بنجاح إعلانها

ولم يفوت خالد الصاوي الفرصة لتهنئة ياسمين عبد العزيز بنجاح إعلانها الجديد التابع لإحدي شركات الاتصالات، مؤكداً على نجاحه لبساطة فكرته ولكاريزما وحضور ياسمين وكريم محمود عبد العزيز.

خالد الصاوي شخصية يجسد خيرت الشاطر في «الاختيار 3»

وفي سياق مختلف، انتهى خالد الصاوي من تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» المعروض في السباق الرمضاني الحالي، حيث يجسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، إذ أعرب عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن العمل بشكل عام ودوره بشكل خاص.

ويشارك في بطولة «الاختيار 3» ياسر جلال، وأحمد عز، وأحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وخالد زكي، وميرنا نور الدين، وإيمان العاصي، وصبري فواز، وجمال سليمان، وأحمد بدير، وعصام السقا، ومحمود البزاوي، وعماد رشاد، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.