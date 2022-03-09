خالد الصاوي يتألق في دور والد الشهيد بالندوة التثقيفية: مفيش نور بيموت

«أنا سميته نور ومفيش نور بيموت».. هذا الوصف لم يجد الفنان الكبير خالد الصاوي أفضل منه للتعبير عن مشاعر والد الشهيد «نور» وقت تلقيه نبأ استشهاد نجله في عملية إرهابية بشمال سيناء، وهي الشخصية التي جسد دورها في العرض المسرحي الذي أقيم ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبدع خالد الصاوي في تجسيده للشخصية التي قدمها بثبات كبير، وتحديدًا وقت تلقيه مكالمة من أحد زملاء ابنه لإبلاغه بنبأ استشهاده، ليتوجه إليه بسؤال: «عندي سؤال واحد يا فندم.. ابني مات وسلاحه في إيده؟» ليأتيه الرد: «ابنك مات بطل وهو بيحارب».

ودارت فكرة العرض المسرحي عن تضحية رجال الجيش في سبيل الوطن، وتثمين دور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أرضهم.

وشارك في العرض المسرحي ماجدة زكي، مايان السيد، رامز أمير، أحمد خالد صالح.

خالد الصاوي يواصل تصوير «الاختيار 3»

وفي سياق مختلف، يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، إذ يجسد أحد الأدوار المحورية في هذا العمل، ويشاركه البطولة كل من أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد بدير، محمود البزاوي، هشام إسماعيل، أمير المصري، شريف خير الله وعدد كبير من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

«تماسيح النيل» آخر أعمال خالد الصاوي في السينما

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي مشاركته في بطولة فيلم «تماسيح النيل» المعروض حاليًا بدور العرض، ويشاركه البطولة كل من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بدرية طلبة وكوكبة من النجوم، من إخراج سامح عبد العزيز.