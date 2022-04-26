عاجل.. السيسي يكلف بعمل حوار وطني مع التيارات السياسية.. ويعد بحضور جلساته

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس برفع نتائج الحوار الوطني إليه ووعد بحضور المراحل النهائية من جلساته.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقال الرئيس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

الرئيس يهنئ الشعب المصري بالأعياد

وهنأ السيسي الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية، وقال «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».

السيسي: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

وأضاف «السيسي»، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.