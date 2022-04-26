انتهاء تصوير مسلسل «مكتوب عليا»

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة تجمع فريق عمل مسلسل «مكتوب عليا» للمخرج خالد الحلفاوي، في آخر أيام تصوير من المسلسل، عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستجرام»، وظهر في الصورة عدد من النجوم، بجانب فريق العمل، من بينهم عمرو عبد الجليل، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة بالإضافة إلى المخرج خالد الحلفاوي.

وحقق مسلسل «مكتوب عليا» ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور بالإضافة إلى إشادات نقدية عديدة بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، كما حصدت أغنية «ستو أنا» التي قدمها أكرم حسني وأيتن عامر ضمن أحداث المسلسل، نسب مشاهدات مرتفعة تجاوزت الـ 11 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية له على «يوتيوب».

بينها «مكتوب عليا».. أعمال درامية انتهى تصويرها

انضم مسلسل «مكتوب عليا» لعدد من المسلسلات التي تم الانتهاء من تصويرها خلال الفترة الماضية من بينها «الكبير أوي 6»، أحلام سعيدة، فاتن أمل حربي، بالإضافة إلى مسلسل سوتس بالعربي، وعلى الجانب الأخر هناك عدد من الأعمال الدرامية التي يواصل صناعها العمل عليها حتى نهاية موسم الدراما الرمضانية.

مواعيد عرض مسلسل «مكتوب عليا»

يعرض مسلسل «مكتوب عليا» حصريا على شبكة قنوات «DMC»، في تمام الساعة الـ 6:45 مساء يوميا، وتعاد الحلقة الجديدة مرتين في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 6:30 صباحا، بالإضافة إلى 12:30 ظهرا، بينما تتاح الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية فور عرضها تلفزيونيا.

يشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» كجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.