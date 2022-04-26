مسلسل مكتوب عليا الحلقة 24.. جلجل يواجه مصيرا مجهولا بعد هروبه من الجريمة

أحداث مثيرة وجديدة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل مكتوب عليا، إذ يدور العمل في إطار تشويقي، وقدّ م جلجل حالة من الكوميديا الخاصة خلال أحداث العمل الدرامي.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 24.. جلجل متهم في جريمة قتل

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 24 تطور في الأحداث، حيث هرب «جلجل» من منزله، بعد أن ظهرت له كلمة «مايفوتكش العشا»، ثم يذهب مع عائلته من أجل صلاة العشاء، وبعد الانتهاء منها يجد أنه كل من موجود تم قتله بالمسدس كاتم الصوت، ليصابوا جميعا بنوبة من البكاء والفزع.

أحداث مكتوب عليا الحلقة 24

كما شهدت أحداث العمل الدرامي مكتوب عليا تطور كبير في الأحداث، حيث تم طرد «جلجل» وعائلته من منزل الباتعة، وذهب الجميع في قرية خاصة بخطيب شقيقته.

ولكن القرية كل من يسكن بها من الكسالي، ولا يتحركون إلا نادرا، وهو ما صنع حالة من الكوميديا بين عائلة جلال وأهل القرية.