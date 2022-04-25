مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23 .. جلال يتورط في جريمة قتل ويهرب مع أسرته

أحداث مثيرة شهدها مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23، إذ تضمنت الأحداث كوميديا خاصة جمعت بين «جلال» أكرم حسني وعائلته و«بدوي» الفنان عمرو عبدالجليل.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23 .. هروب جلال بعد جريمة القتل

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23 تطورًا في الأحداث، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وتصاعدت الأحداث بشكل كبير، بعدما حدثت 3 جرائم قتل في شقة «جلال»، وتفاجأ بالأمر وهرب مع عائلته وبدوي قبل حضور الشرطة واكتشاف الأمر.

الحلقة الـ23 من مسلسل مكتوب عليا

كما شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل مكتوب عليا مشادة كلامية بين «روقة» و«سلمى» بسبب الصراع على منصب المدير في الشركة، خاصة أنَّ جلال كتب لكل منهما نصف الشركة.

مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وظهر عدد من ضيوف الشرف بالمسلسل منهم هشام ماجد، وسامية الطرابلسي.