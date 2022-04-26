مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 25.. آسر ياسين يكشف سر تخلى والدته عنه

بدأت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي اسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة cbc وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 25.

وبدأ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 25 بذهاب زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين إلى أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود بعدما أغضبه فى حلقة الأمس وطرده من الشركة.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 25

وبالفعل وصل زين الى أدم وحاول إرضاؤه ووجد عنده مخدرات فشاركه فى شربها وجلسا الثنائي يحكون عن الذكريات، ولأول مرة يتحدث فيها زين عن والده مع أحد وأخبره أنه كان رجل يحب المزيكا وكان عازف على ألة الهرمونيكا.

زين يتحدث عن والدته

وتابع أن والده كان رجل راضي لم يكن لديه أي تطلعات وهذا أمر كان يغضب والدته التي كانت تدعى أمينة، وكانت دائما على خلاف معه بسبب ذلك، وعندما أصبح عمره 12 عاما استيقظ ذات يوم لم يجدها فتركتهم ورحلت.