بعد المفاجأت التي توالت في مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 25 والقنوات الناقلة.

وحددت القنوات الناقلة مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 25، إذ ستكشف الحلقة كثير من المفاجآت خاصة بعد تولي شريف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي درويش لإدارة مكتب المحاماة.

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي مساء اليوم، حصريا على شاشة قناة cbc فى تمام الساعة التاسعة مساء، وسيعاد العرض في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل، وعن موعد الإعادة الثاني فسيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 24

وتضمنت الحلقة الماضية فوز شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي درويش بإدارة المكتب وسحبها من فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك.

وشهدت أيضا أزمة بين آسر ياسين وأحمد داود بسبب توتر الأجواء واكتئاب داود بعد وفاة جدته.