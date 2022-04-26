نائب يشيد بقرارات حفل إفطار الأسرة المصرية: السيسي حريص على مشاركة الجميع

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن القرارات التى أعلن عنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية علي مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤي للمستقبل مثمنا دعوته لاجراء حوار وطنى يضم كل القوى السياسية.

خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى

وقال محسب، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا، ورغم ما يحدث في العالم لم تتوقف مشروعات مصر القومية ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وثمن محسب الخطوة التى أعلن عنها الرئيس وتوجيهاته بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة ، هذا الي جانب مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

وكان الرئيس السيسي كلف الحكومة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.

وأكد الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وقال «سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك».

وأطلق الرئيس مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.