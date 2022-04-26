علاء عابد: حديث الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية اتسم بالصدق كما عودنا دوما

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفل إفطار الأسرة المصرية، يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهُويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية وإرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين.

حديث الرئيس السيسي

ووصف النائب علاء عابد ،حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية بالحديث الصادق، وقال : «هذا ما عودنا علية الرئيس السيسي منذ تولية قيادته للبلاد»، لافتا إلى أن الرئيس حريص طوال الوقت على وضع الشعب المصرى أمام الصورة الحقيقة للوقوف على الحقائق وحجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ودور الشعب المصرى فى التغلب على هذه التحديات.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أُقيم اليوم بحضوره ومشاركة عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

الحفاظ على الدولة المصرية

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية، وإضاف «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة»، لافتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.