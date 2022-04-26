تحالف الأحزاب السياسية: قرارات الرئيس نابعة من من قائد وأب حريص على مشاركة الجميع

أشاد تحالف الأحزاب السياسية الذى يضم 40 حزبا سياسيا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والتى تتمثل فى حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

مطر: حلول جذرية لتداعيات الأزمة العالمية

وأكد تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب رئيس حزب إرادة جيل فى بيان أن تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح ومشاركة القطاع الخاص فى أصول الدولة وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة بالإضافة إلى توطين الصناعة ودعم المستثمرين تمثل حلولا جذرية لمواجهة الآثار الناجمة عن التداعيات العالمية مع الإعلان عن مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية.

رئيس إرادة جيل: قرارات الرئيس تخرج من قيادة حريصة على مشاركة الجميع

وأشار مطر إلى أن قرار الرئيس بسداد مديونية الغارمين والغارمات لاينبع إلا من قائد وأب للأسرة المصرية وأشاد بقرار الرئيس بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى كأحد مخرجات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة، معتبرا أن مثل هذه القرارات تخرج من قيادة حريصة على مشاركة الجميع واستمرارا لسياسة المصارحة التى تعودنا عليها من الرئيس السيسى طوال السنوات الماضية.