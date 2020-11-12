عضو "النواب" عن التحالف الوطني: أسعى لدعم منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة بقروض ميسرة

قال سيد سلطان، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم ضمن التحالف الوطنى، إنّ الصحة والتعليم والشباب على رأس أولوياته، وأنه سيكثف جهوده لخدمة البسطاء ومحدودى الدخل خاصة فى القرى والنجوع.

ما هدفك الأول بعد فوزك؟

- هدفى الأول خدمة «الناس» خاصة المواطن البسيط، وتلبية طلباته، وسأكثف جهودى للخدمة العامة التى تهم المواطن البسيط ومتوسط ومحدود الدخل، لتقديم خدمة عامة لكل الناس فى القرى والنجوع وأبعد الأماكن بالمحافظة، وأكون موجوداً معهم فى أفراحهم وأحزانهم.

ومنذ نجاحى فى الانتخابات الماضية وأنا لا أتأخر عن أى مواطن حتى ولو كان طلباً شخصياً طالما أنّه لن يضر أحداً أو يأخذ حق أحد، وسأبذل كل ما فى وسعى حسب الإمكانيات المتاحة لى لخدمة المواطنين وقضاء حوائجهم حسب الوضع الاقتصادى للدولة.

ما المشكلات التى تعانى منها المحافظة؟

- سأسعى لتوفير صرف صحى وشبكات رى مع تطوير شبكات مياه الشرب، وتطوير منظومة الكهرباء الحالية وإحلال وتجديد المحولات القديمة والمتهالكة وتزويد القرى النائية بكشافات الإنارة، كما أن من أبرز المشكلات التى تُعانى منها محافظة الفيوم سوء حالة الطرق، لذلك سأسعى لرصف أكبر قدر ممكن من الطرق غير المرصوفة بالدائرة.

هل هدفك توفير خدمات لدائرتك فقط؟

- بالطبع لا، سأعمل بشكل كبير على تقدم محافظة الفيوم وجعلها فى مقدمة المحافظات من خلال إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب وتقضى على البطالة، بجانب المساهمة فى أعمال تطهير بحيرة قارون وإعادة الثروة السمكية لها من أجل توفير حياة كريمة للصيادين لأنّ هناك قرى كاملة كل سكانها صيادون ويعيشون من خلال عملهم فى الصيد فقط.

وماذا عن الشباب.. هل لديك خطة لدعمهم؟

- أسعى لتفعيل منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل، من خلال الحصول على قروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات، ويجب تنظيم ورش عمل للشباب لتوعيتهم بدورهم الوطنى تجاه الدولة، وتعريفهم ما لهم وما عليهم تجاه وطنهم، وتطوير مراكز الشباب ومدها بأجهزة الألعاب الرياضية وألعاب الأطفال وتنجيل الأراضى له دور كبير فى بناء شخصية الشباب لاستخدامها فى تخريج طاقاتهم.

سيد سلطان: الصحة والتعليم والشباب على رأس أولوياتي.. وسأكثف جهودي لخدمة البسطاء ومحدودي الدخل

هل هناك ملفات لها أولوية للعمل عليها؟

- تطوير الوحدات الصحية وتوفير أطباء لها من أهم أولوياتى التى تحتاج لعلاج سريع، خصوصاً فى القرى النائية التى تبتعد عن المراكز والمدينة لأنهم يعتمدون اعتماداً كلياً فى حالة إصابة أحدهم فى حادث أو بمرض على الذهاب للوحدات الصحية، ورغم وجود وحدة صحية فى كل قرية تقريباً إلا أنّها خالية من الأطباء. الملف الثانى هو التعليم، ويشغلنى كثيراً الارتفاع الكبير لكثافة الطلاب فى الفصول، وسأسعى للقضاء على هذه الظاهرة من خلال توفير وتخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة.

دائرتك يتميز أهلها باحتراف صناعة السجاد اليدوى فماذا ستقدم لهم؟

- بالطبع قرى السنباط ودسيا التابعة لمركز الفيوم ضمن الدائرة الأولى يتميز أهلها منذ الثمانينات باحتراف صناعة السجاد اليدوى الحرير والصوف، وكانت فى الثمانينات والتسعينات من أشهر القرى التى تصدر السجاد وتنافس سجاد إيران بشدة ولكنها انهارت بسبب وقف التصدير، لذلك يجب إعادة تطوير هذه الحرفة بشكل كبير، وأنا أفكر فى تطويرها وتنميتها عن طريق توفير قروض للصُنّاع من أجل إنشاء مصانع كبيرة تنظم عملية صناعة السجاد وتنتج كمية كبيرة فى وقت قصير مع الاهتمام بعمل معارض داخلية وخارجية لتسويق منتجاتهم، ويجب أن تُساهم المحافظة فى عمل دعاية للسجاد اليدوى عن طريق تنشيط السياحة الموجودة بالمحافظة، ويجب فعل نفس الأمور لصناعات الخوص والفخار الموجودة فى الإعلام وبيهمو وهما ضمن نطاق دائرتى.

نزاهة الانتخابات

الانتخابات كانت نزيهة ولم يحدث بها أى تزوير، فاز من فاز وخسر من خسر وكلنا مصريون، وهناك احترام متبادل بين كل المرشحين، وهدفنا الأول والأخير هو خدمة أهالى الدائرة ومن يفوز سيفعل ذلك، وأُهنئ الفائزين وأنصحهم بتكثيف جهودهم لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين .