مسؤولون أوكرانيون: روسيا تخطط لجبهة حرب جديدة في مولدوفا

قال مسؤولون أوكرانيون، إن سلسلة من الهجمات غير المبررة في وحول مولدوفا المجاورة تشير إلى أن روسيا ربما تحاول فتح جبهة جديدة في الحرب التي استمرت شهرين.

استفزازات على مدى يومين في مولدوفا

وألحق هجوم صاروخي يوم أمس أضرارا بمبنى أمني حكومي في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية التي تدعمها روسيا داخل مولدوفا، حيث يتم نشر حوالي 1500 جندي روسي في هذه المنطقة، ظاهريًا كقوة لحفظ السلام.

واليوم، تضرر برج اتصالات في ترانسنيستريا بسبب انفجارات غير مبررة، ما دفع رئيس مولدوفا إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن في البلاد، وجعل هذان الحادثان أوكرانيا تتهم روسيا باستفزازات مخطط لها في ترانسنيستريا.

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، ألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في إطلاق صواريخ كروز اليوم على جسر عبر مصب نهر دنيستر، الذي يربط الطريق والسكك الحديدية في مدينة أوديسا بالجزء الجنوبي الغربي البعيد لأوكرانيا المتاخمة لمولدوفا، ويؤدي الضرر إلى قطع الطريق في المنطقة بشكل أساسي.

اتهامات باستخدام صواريخ كروز روسية

وقال ماكسيم مارشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا، إن روسيا استخدمت ثلاثة صواريخ، أصاب أحدها الجسر، وتابع: «من خلال أفعاله، يحاول العدو قطع جزء من منطقة أوديسا وخلق توتر وسط الأحداث في ترانسنيستريا».

من جانبه، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن السلطات الروسية على مستوى أعلى ممثلي الدولة تعلن أنه من الضروري احتلال مولدوفا.

وأضاف «ضربات اليوم بصواريخ كروز على منطقتنا الجنوبية قد تشير إلى نوايا روسيا لإضافة منطقة بيسارابيا الأوكرانية، أقصى الجنوب الغربي، إلى جميع مناطق هجومها».

وقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في الجنوب، إنه في منطقة أوديسا، تم التعرف على المتعاونين والمحرضين وسط استفزازات ومزاعم بأن أوكرانيا كانت تخطط لمهاجمة ترانسنيستريا.