وزير الدفاع الأمريكي: «بوتين» يستطيع وقف حرب أوكرانيا

وجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا، نقلته شبكة «سي إن إن»، الشكر إلى الدول التي قدمت المساعدة أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وقت يضيعونه.

العمل في وقت قياسي

وقال «أوستن»: «لقد أحدث العمل الذي قمنا به معًا في وقت قياسي فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد ذلك عندما التقيت به في كييف، إذ بذلت البلدان في جميع أنحاء العالم جهودًا حثيثة لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة».

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن ألمانيا أعلنت اليوم، أنها سترسل إلى أوكرانيا 50 مركبة مدرعة مضادة للطائرات، وهذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية أنها ستزود أوكرانيا بقدرات إضافية مضادة للطائرات.

حرب أوكرانيا ليست حربا بالوكالة بين موسكو وواشنطن

ونفى وزير الدفاع الأمريكي، أن تكون الحرب في أوكرانيا أصبحت حربًا بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا، وذلك ردًا على سؤال من أحد الصحفيين، وقال إنها «حرب أوكرانيا بشكل واضح».

وقال: «يحاول جيران وحلفاء وشركاء أوكرانيا التأكد من أن لديهم ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح، والأوكرانيون يقاتلون هناك لحماية سيادتهم».

وتأتي تعليقات أوستن بعد تصريحات سابقة مفادها أن أحد أهداف الولايات المتحدة هو «إضعاف» روسيا، لكي لا تمثل تهديدًا لحلفاء الولايات المتحدة، كما فعلوا مع أوكرانيا.

بوتين هو من يستطيع وقف الحرب ونحن نود ذلك

وتابع أنه لكي تنتهي الحرب في أوكرانيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتاج إلى اتخاذ قرار لإنهاء هذا الصراع، موضحًا: "أعتقد أن الخطوة الأولى هي إنهاء هذا الصراع، والرئيس بوتين هو الشخص الذي بدأه».

ووصف أوستن قرار بوتين بمهاجمة أوكرانيا بأنه غير مبرر، مضيفًا أنه قرار التهدئة ثم العودة إلى طاولة المفاوضات هو قرار بوتين، مضيفًا: «إننا جميعًا نود حقًا أن نرى ذلك يحدث».