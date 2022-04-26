مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25.. إسعاد يونس تجسد دور إيناس عبدالدايم

انطلق منذ قليل، مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25 على شاشة قناة on، وكشفت عن الكثير من المفاجآت والأسرار الجديدة.

وبدأ مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25 بالظهور الأول للفنانة إسعاد يونس، التي تجسد شخصية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال فترة رئاستها لدار الأوبرا المصرية في مشهد جمع بينها وبين وزير الثقافة في فترة الإخوان علاء عبد العزيز وهو يتحدث معها عن البرنامج الخاص بالأوبرا.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

وطلب علاء عبد العزيز من إيناس عبد الدايم تطوير برنامج دار الأوبرا المصرية، وإلغاء عدد من العروض التي لا تتناسب مع النظام السياسي؛ ومنها عروض الباليه ولكنها اعترضت على هذا الأمر، ولذلك صدر قرار بإقالتها من منصبها.

وبالتزامن مع قرار إقاله إيناس عبد الدايم، اعتذر أعضاء عرض أوبرا عايدة للمرة الأولى عن تقديمه؛ وذلك احتجاجا على القرار الصادر وتضامنا مع رئيسة الأوبرا، وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25.

مطالبات بإقالة وزير الثقافة

وتوالت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25، بتنظيم المثقفين والفنانين وقفة احتجاجية اعتراضا على ما يحدث من قبل وزارة الثقافة مع الفن، مطالبين بإقالة وزير الثقافة علاء عبد العزيز.