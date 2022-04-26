انتهاء تصوير مسلسل «الاختيار 3».. وأمير كرارة يعود بـ«المنسي»

نشر الفنان محمد العمروسي، صور من آخر أيام تصوير مسلسل «الاختيار 3» للمخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معلقا: «الحمد لله فركش مسلسل الاختيار 3، مع أبطال ونجوم مصر»، وظهر في الصور عدد من أبطال المسلسل، من بينهم أحمد السقا، أمير كرارة بالإضافة إلى المخرج بيتر ميمي.

على الجانب الآخر، كشف الفنان محمد العمروسي من خلال الصور، ظهور الفنان أمير كرارة خلال الحلقات المتبقية من مسلسل «الاختيار 3»، إذ يعود للظهور بشخصية الشهيد أحمد منسي، التي سبق وقدمها في الجزء الأول من المسلسل، كما ظهر بصوته فقط في الحلقة الأولى من الجزء الثاني من المسلسل الذي عرض العام الماضي.

أحداث مسلسل «الاختيار 3»

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013 ، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3»

يعرض مسلسل «الاختيار 3» حصريا على شبكة قنوات «ON» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، وتعرض الحلقة في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، وتعاد في تمام الساعة الـ4:20 صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى الساعة الثالثة عصرا، بينما تعرض الحلقة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ11:20 مساء، بالإضافة إلى 3 إعادات على مدار اليوم تبدأ في الـ4:40 صباحا، والـ10:30 صباحا، والإعادة الثالثة في السادسة مساء.