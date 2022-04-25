إطلاق سراح الجنود المخطوفين خوفا من الجيش.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24

رفض وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24، التفاوض مع الإرهابيين خاطفي جنود القوات المسلحة، ويوجه قطاعات الجيش للوصول إلى الجنود والخاطفين في أسرع وقت ممكن، وتكتشف قيادة المخابرات الحربية أن الإرهابي كمال علام هو الذي وراء العملية، وتنجح قوات الأمن في تحديد أماكن الجنود المختطفين.

إطلاق سراح الجنود

ويكشف الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا) أن الجماعة الإرهابية قامت بإطلاق سراح الجنود في أحد الأماكن في سيناء خوفا من رد فعل الجيش المصري في حال ضبطهم، وهو ما يكشف عنه الخاطفون في تسجيل حصلت عليه قوات الأمن، قال فيه أحد الخاطفين: «أضمن منين أن الجيش مش هيدك المكان بالطيران»، ليرد عليه الطرف الآخر: «هنكلم الجماعة تدي تعليمات للجيش محدش يدك حاجة».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 التي جاءت بعنوان الخاطفين والمخطوفين، إلى واقعة خطف 7 من جنود القوات المسلحة في مايو 2013، والبيان الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت، والذي أكد فيه الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين وهو ما أدى إلى حالة واسعة من الغضب في الشارع، بينما تكشف الأحداث أن جماعة الإخوان الإرهابية على علم بهوية الخاطفين وتقوم بحمايتهم.