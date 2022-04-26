أمير كرارة يظهر مجددا في مسلسل الاختيار 3.. صور

يشارك الفنان أمير كرارة مجددا في مسلسل الاختيار 3 بشخصية الشهيد أحمد منسي، والذي سبق وقدَّم قصة حياته ضمن أحداث مسلسل الاختيار الجزء الأول، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا مع الجمهور.

وكشف عن هذا الأمر الفنان محمد العمروسي الذي شارك جمهوره بمجموعة من الصور الخاصة به بعد انتهائه من تصوير مشاهده فى مسلسل الاختيار 3 والتى ظهر فيها الفنان أمير كرارة وهو يرتدى الزى الرسمي لشخصية الشهيد أحمد منسي وعلق عليها قائلا «الحمد لله فركش مسلسل الاختيار 3 مع أبطال ونجوم مصر».

أمير كرارة في مسلسل الاختيار 3

وظهر أيضا في الصور التى نشرها العمروسي باقي فريق عمل المسلسل أحمد السقا والمخرج بيتر ميمي والمنتج الفني فتحي إسماعيل وعدد من الكرو الخاص بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3.

تفاصيل مسلسل الاختيار 1

يذكر أن الفنان أمير كرارة كان قد قدم شخصية الشهيد أحمد منسي فى الاختيار الجزء الأول وشارك معه أحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

أما الاختيار 3 فيشارك فيه عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.