تقرير يكشف: المخابرات الأمريكية أجهضت استيلاء روسيا على معظم أوكرانيا

كشف تقرير جديد صادر عن شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، عن مدى مساعدة المخابرات الأمريكية للقوات الأوكرانية، حيث قدمت الولايات المتحدة للجيش الأوكراني معلومات استخبارية مفصلة عن مواقع ضربات القنابل الروسية، ما أعطى القوات الأوكرانية وقتًا للرد قبل سقوط القنابل.

الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، عندما شنت روسيا غزوها، قدمت الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية معلومات استخباراتية مفصلة حول متى وأين كانت الصواريخ والقنابل الروسية تهدف إلى الضرب، ما دفع أوكرانيا إلى تحريك الدفاعات الجوية والطائرات بعيدًا عن الأذى، وفقًا لما قاله مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لشبكة «إن بي سي نيوز».

المعلومات الأمريكية أسهمت في إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية

وقال المسؤولون، إن تبادل المعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي تقريبًا مهد الطريق لأوكرانيا لإسقاط طائرة نقل روسية كانت تقل مئات الجنود في الأيام الأولى من الحرب، ما ساعد في صد هجوم روسي على مطار رئيسي بالقرب من كييف، وكان ذلك جزءًا مما يسميه المسؤولون الأمريكيون عملية تبادل استخباراتي ضخمة وغير مسبوقة مع شريك من خارج الناتو، مثل أوكرانيا، كما يقولون إنهم لعبوا دورًا حاسمًا في نجاح أوكرانيا حتى الآن ضد الجيش الروسي الأكبر والأفضل تجهيزًا.

الأوكرانيون يقدرون المعلومات الاستخباراتية الأمريكية

وبحسب الجارديان، تؤكد تلك التفاصيل المتعلقة بالدفاعات الجوية وطائرة النقل، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، السبب في أن المسؤولين الأوكرانيين يقدرون، بعد شهرين من الحرب، أن المعلومات الاستخباراتية من وكالات التجسس الأمريكية والبنتاجون كانت عاملاً مهمًا في مساعدة أوكرانيا على إحباط جهود روسيا في الاستيلاء على معظم البلاد.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر لشبكة «إن بي سي نيوز»: «منذ البداية، كنا نميل بشكل كبير إلى الأمام في مشاركة المعلومات الاستخباراتية الاستراتيجية والقابلة للتنفيذ مع أوكرانيا، لقد كان ذلك امرا مؤثرًا على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، وهناك أمثلة يمكنك من خلالها سرد قصة واضحة جدًا أن هذا أحدث فرقًا كبيرًا».

وفي بيان، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: «إننا نقدم بانتظام معلومات استخبارية مفصلة وفي الوقت المناسب للأوكرانيين في ساحة المعركة لمساعدتهم في الدفاع عن بلادهم ضد العدوان الروسي وسنواصل القيام بذلك».