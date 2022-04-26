الموسيقار خالد الكمار يدخل عالم ديزني

أطلقت ديزني لاند باريس أول إعلان لها باللغة العربية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء مدينة الملاهي العالمية، وهي أكبر مجمع للألعاب الترفيهية في أوروبا، وتقع في منطقة مارني لا ڤالي في باريس بفرنسا وتم افتتاحها في أبريل 1992.

ولهذه المناسبة اختارت ديزني باريس، إحدى الشركات الرائدة بمجال التسويق في الإمارات لتنفيذ هذا الإعلان، والتي بدورها اختارت الموسيقار المصري الشهير خالد الكمار لعمل الموسيقى التصويرية الخاصة بالحملة وهي من بطولة الإنفلونسر العالمية سارة كاريت.

خالد الكمار يعبر عن سعادته بالتعاون مع ديزني

وعبَّر خالد الكمار، في تصريحات صحفية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الإعلان بمشاركة الشركة الإماراتية والمخرج حسام حامد لأن ديزني لاند اسم عالمي ويرتبط به الكبار قبل الصغار، وخاصة أن ديزني لاند بباريس هي ثاني حديقة ديزني تفتح خارج الولايات المتحدة بعد طوكيو ديزني لاند يزورها مئات الآلاف من السياح سنويًا، حيث يجدون فيها ملاهي متنوعة مسلية للكبار والصغار.

وصرح شادي عصام، مؤسس ديمنتا، بأن هذا التعاون لن يكون الأخير، حيث إن ديزني قد قررت التوسع والاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء هذا بعد أن أقامت ديزني لاند حدثا كبيرا بحضور عدد من الفنانين العالميين والمشاهير بدبي الشهر السابق داخل احتفالات إكسبو التي أقيمت بدبي.

أبرز أعمال خالد الكمار

يذكر أن خالد الكمار يشارك هذا العام في عملين من الأعمال الموجودة في الموسم الرمضاني الحالي وقدم الكمار موسيقى مميزة في مسلسلي «الاختيار 3» و«فاتن أمل حربي».