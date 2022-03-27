خالد الكمار: سلمت الموسيقى التصويرية لـ«فاتن أمل حربي»

انتهى الموسيقار خالد الكمار من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل النجمة نيللي كريم الذي من المقرر أن يعرض خلال الشهر الكريم «فاتن أمل حربي» والذي سيشاركها في بطولته الفنان شريف سلامة.

خالد الكمار يتعاون مع ماندو العدل للمرة الثانية بعد فيلم صاحب المقام

وأوضح الكمار لـ«الوطن»، أنه سلم الموسيقى التصويرية لمخرج العمل ماندو العدل والشركة المنتجة منذ عدة أيام، وأنه حاليا لم يتبقَ له في العمل سوى بعض المقطوعات الصغيرة التي سيتم وضعها خلال الحلقات على حسب ما يطلب مخرج العمل.

وأشار الموسيقار إلى أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها اتصالا من منتج العمل جمال العدل يشكره فيه على ما قدمه من لمسات موسيقية في العمل.

أنغام تقدم تتر مسلسل فاتن أمل حربي

وأكد الكمار أن العمل مع ماندو العدل في المسلسل هي المرة الثانية التى تجمعه مع المخرج بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في فيلم صاحب المقام الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي، هو من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، ومن بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، فادية عبد الغني.

تدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، حول شخصية «فاتن» التي تقوم بتجسيدها الفنانة نيللي كريم بعد طلاقها من «طارق» وهي شخصية شريف سلامة واستحالة العشرة بينهما.

ومن المقرر أن يقدم تتر العمل الفنانة أنغام في أغنية من كلمات الشاعر مدحت العدل.