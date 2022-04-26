رئيس حزب العدل: مكاشفة الرئيس للمواطنين اليوم مهمة

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مختلف، خاصة في التسليط على دعم القطاع الخاص، وتقنين أوضاع المصانع وتقديم إعفاءات للضرائب مع عمل حوار سياسي، وهذا أمر مهم في الفترة الحالية، مبينا أن الفترة الماضية كان مفهومًا وجود بعض القرارات بسبب ما تواجهه الدولة، ولكن حاليا مصر في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، والحوار السياسي فيها مطلوب، ولاقى قبولا من المعارضة التي حضرت إفطار اليوم.

مكاشفة الرئيس اليوم مهمة

وأضاف رئيس حزب العدل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة extra news، أن المكاشفة التي أعلن عنها الرئيس السيسي أمر مهم، وخطوة محمودة لتعريف الناس بما يحدث ومشاركتهم في الأمور، لافتًا إلى أن بعض المكاشفات تكون بأدق التفاصيل وتعريفهم بما فعله جماعة الإخوان الإرهابية ضد الجيش والشرطة وتذكير الناس بما حدث.

ثناء على حديث الرئيس اليوم

وتابع رئيس حزب العدل: «الجمهورية الجديدة ديمقراطية حديثة زي ما قال الرئيس السيسي، ولا يمكن بناء دولة دون وجود معارضة، ونقاش وكل القوى السياسية بتعبر عن نفسها، وخاصة يجب إغلاق بعض ملفات ما يتعلق بالحريات، وإطلاق سراح بعض الشباب، مع تفعيل لجنة العفو، ويكون فيه حوار سياسي بيتكلم عن كل الموضوعات الاقتصادية والسياسية، مع توطين الصناعات بعد سنوات كانت الدولة المصرية مركزة على الاستهلاك فقط، وتسهيل توطين الصناعات وتسهيل قوانين الاستثمار مسألة مهمة ويجب حل هذه المشاكل بشكل سريع».