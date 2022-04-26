دعم الرئيس السيسي للمزارعين.. حافز للقمح وقروض ميسرة لمشروع البتلو

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم اليوم، بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي، كما وجه بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

توجيهات سابقة من الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة قبل موسم توريد القمح الشهر الماضي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي بلغ 65 جنيهًا، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وفق محددات وضعتها وزارة التموين والزراعة، ليرتفع سعر أردب القمح هذا العام ليصل إلى 875 جنيهًا بزيادة قدرها 160 جنيهًا عن العام الماضي.

دعم مزارعي القصب

كما وجه الرئيس السيسي في وقت سابق بدعم مزارعي القصب في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا، بإنشاء محطات زراعة قصب السكر في كوم أمبو ووادي الصعايدة، وتوفير المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلًا عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد.

إنشاء مصانع الأعلاف السمكية

أما فيما يتعلق بتنمية قطاع الثروة السمكية، فقد وجه السيسي بإنشاء مصانع الأعلاف السمكية في إطار تنمية تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، وبالتحديد البحيرات الشمالية وتشمل البردويل والبرلس والمنزلة وقارون وكذلك بحيرات السد العالي، كما وجه أيضًا خلال أسبوع الصعيد بتكثيف عمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز للبحيرات الشمالية التي تساهم في تحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

المشروع القومي للبتلو

وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة الحيوانية، أطلق الرئيس السيسي، المشروع القومي للبتلو بقروض بلغت في 3 سنوات ما يقرب من 4.3 مليار جنيه قروض «إحياء البتلو» حيث استفاد منها 26 ألف مستفيد، وذلك بفائه 5%.

كما أطلق وزير الزراعة خطة لتطوير مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحسين سلالات الماشية، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، حيث تساهم السلالات الجديدة في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة.