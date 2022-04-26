أعرب البيت الأبيض عن خوفه من تطوير إيران لسلاح نووي في غضون أسابيع، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وقال البيت الأبيض: «قلقون من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي خلال أسابيع».

البيت الأبيض: لا نتوقع نقصا في المواد الغذائية

وفي سياق آخر، أضاف البيت الأبيض: «لا نتوقع نقصا في المواد الغذائية رغم الحرب على أوكرانيا».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

فيما أجريت عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، ولم تسفر نتائج المفاوضات عن نتائج قبل إعلان روسيا توقفها مؤخرا.