البيت الأبيض: أوروبا عازمة على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية

أعلن البيت الأبيض، أن الدول الأوروبية عازمة على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، وفقا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

روسيا : نعمل على تحقيق تكامل اقتصادي مع الصين والهند

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي مع حلفائها مثل الصين والهند، وفقا لما نشرته قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت دول الغرب شنت حربا اقتصادية على موسكو، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة التي شنتها على أوكرانيا، وهو ما دفع الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا لإجبارها على إنهاء الحرب.