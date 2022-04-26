السيسي في حفل الأسرة المصرية: «والله العظيم.. مستعد آكل ربع أكلة لمدة سنة بس مصر تعيش»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حضوره إفطار الأسرة المصرية اليوم: « هقول كلمة صعبة لكم جميعًا، والله العظيم ثلاثة، أنا مستعد آكل ربع أكله لمدة سنة بس مصر تعيش»، موضحًا أن الشعب المصري شعب صلب للغاية وواعي جدًا وفاهم جدًا والبسطاء فاهمين».

السيسي: الأزمات التي نمر بها أكبر من لقمة العيش

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: «فيه كلام كتير على موضوع الأزمات الموجودة و كورونا والأزمة الاوكرانية والأسعار وتأثيرها، رغم إن إحنا هنأخذ إجراءات بنحاول نخفف من أثارها لكن الموضوع اللي أكبر منه مش لقمة العيش بس، المهم الاستقرار، الأمن ، السلامة، ده أهم حاجة دلوقتي لأن أي حاجة بعد كده ممكن يتحل، لو الحاجات دي مش موجودة لا هنقدر نحقق دي ولا دي».