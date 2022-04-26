السيسي: مصر قدمت 3277 شهيدا و 12280 مصابا منذ 2013 حتى اليوم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد شهدائنا الذين سقطوا خلال المواجهة منذ 2013 وحتى اليوم 3277 شهيدا، و12280 مصابا، وأضاف «المصاب اللي بنتكلم عليه هنا هو المصاب اللي أصيب إصابة تعيقه عن العودة مرة أخرى، الكلام ده لم يتم قوله من قبل، لم نذكر أرقام شهدائنا ولا أرقام مصابينا خلال الـ 7 أو 8 سنوات الماضية».

السيسي: كلنا دفعنا ثمن مواجهة الإرهاب

وأضاف «السيسي»، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «أنا بقول الأرقام دي دلوقتي لأني أتحسب وأخاف أن بعد الموضوع ما استقر في سيناء، الناس تنسى، لا متنسوش، متنسوش تفجير مديرية أمن القاهرة، متنسوش تفجير مديرية أمن الدقهلية، متنسوش تفجير أبراج الكهرباء، متنسوش، ده ثمن دفعناه، مش أنا اللي دفعته، ده كلنا دفعناه».

السيسي: 3300 أسرة مصرية دفعت ثمن الاستقرار

وتابع رئيس الجمهورية: «البلد دي دفعت ثمن كبير أوي، عشان تصل إلى ما نحن فيه، الوضع اللي احنا فيه ده في طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر، يعني 3300 أسرة مصرية، بتتألم وستتألم طول ما هما موجودين، دول دفعوا الثمن ده ليه عشان البلد دي تعيش».