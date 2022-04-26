السيسي: قلت للمجلس العسكري في 2011 «بلد بالإخوان ولا مفيش بلد؟»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المسئولين والمثقفين والإعلاميين عليهم مسئولية للحفاظ على البلد من أجل تشكيل وعي حقيقي قادر على أن يكون الكتلة الصلبة في مواجهة كل المحاولات المستمرة لتشويه الدولة، متابعا: «لما التقيت بالإعلاميين في توشكى قولتلهم إن سيدنا سليمان حكم بين أختين اتصارعوا على طفل، وكل واحدة مصرة إنه ابنها، الاتنين حلفوا فقال نقطع الطفل اتنين فقالت الأم الطفل خده بس يعيش، مش مهم يعيش معايا، مش مهم مصر تبقى معايا المهم مصر تعيش، أنا والله صادق معاكم».

نقاش مع المجلس العسكري في عام 2011

وتابع السيسي خلال كلمته مساء اليوم الثلاثاء خلال إفطار الأسرة المصرية بفندق الماسة، إنه خلال جلسات مع المجلس العسكري في عام 2011 قبل الانتخابات بـ 6 أشهر، متابعا: «بيقولوا لي مين اللي جاي قولت لهم: الإخوان، وحصل نقاش، قلت لهم: بلد بالإخوان ولا مفيش بلد؟ اختاروا، ساعتها زمايلي في المجلس بصوا لي وقالوا لي: يعني الراجل ده ممكن برضه يبقى منهم.. آه والله، ما هم موجودين في كل حته، لا والله ربنا ألهمني الصدق والصواب والقدرة على التمييز، ففهمناها سليمان».

السيسي: كان ممكن يحصل اقتتال وتروح مصر ويروح الجيش

وواصل الرئيس السيسي: «طب البديل كان إيه، انتوا شفتوا حاجة واضحة وصريحة تهديد حقيقي مباشر، مش كده ولا إيه، وقتها المواطنين في مصر شافوا تشويه الجيش لمدة سنة ونصف والإساة له، وقتل الناس في أحداث محمد محمود وماسبيرو والمجمع وبورسعيد، كان يحصل اقتتال تروح فيها مصر، وممكن يروح فيها الجيش، عاوز أقول لكم الوضع، قارنوا الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي والوضع اللي في دول أخرى نفس المسار، يا ترى مين اللي نجا، مين منهم نجا، مصر بس، طب ليه بقى لأن ادخلوها بسلام آمنين موجود في القرآن في 3 مواضع فقط، لمصر مصر والجنة والكعبة أو الحرم بس، يارب بس نحط الصورة جنب بعضها بشكل صحيح عشان الصورة تفضل حاضرة في ذهننا بشكل صحيح».