اتحاد الصناعات: نؤيد دعم الرئيس السيسي للاستثمار الخاص والأجنبي

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار الخاص والأجنبي، وثمن الاتحاد إطلاق الرئيس للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، التي تؤكد حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتأثر بها الصناعة المصرية.

تعميق الصناعات في مختلف المجالات

وأعرب اتحاد الصناعات المصرية، عن دعمه الكامل لهذه المبادرة المهمة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

وأكد اتحاد الصناعات المصرية، جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر.

علاج المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي

وأشار الاتحاد إلى تواصله مع جميع الأطراف المعنية؛ بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس.