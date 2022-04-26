السيسي: سبب نجاح التغيير في 2013 إنه لا كان فيه تآمر ولا خيانة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «لما نيجي نتكلم في 2014 أول ما طلب الشعب المصري تغيير الواقع اللي كان موجود واللي أفرزته الأحداث والانتخابات في الوقت ده ويمكن كتير مننا بيقول هو المسلسل اللي اتعمل ده كان الهدف منه ايه».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلًا: «الهدف منه إن إحنا نسجل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت بينعدم فيه الشرف والصدق.. وكنا حريصين وأنا أقدر أؤكد لكم إن على الأقل كل كلمة اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار بمنتهى الدقة ده اللي حصل».

وتسائل: «طب معقول إن حد يبقى مختلف مع حد في أفكاره ويساعده.. يساعده ليه.. مش كده ولا إيه».

السيسي: الإخلاص والأمانة والشرف هم أساس بناء الوطن

وأضاف: «لا والله وأنا بحلف بالله أبدًا وسبب النجاح وسبب التغيير إن لا كان فيه تآمر ولا كان فيه خيانة ولا فيه عدم إخلاص، لأن الاخلاص مكنش لحد، والاخلاص كان لله وللوطن ده اللي ميتحملش أكتر من كده».

وتابع الرئيس: «يعني لما آجي أقف الوقفة دي مع الرئيس محمد مرسي الله يرحمه، أنا بقف مع مصر.. بقف مع مين.. مع مصر.. لو تأمرت عليه بعد ما تولى يبقى أنا تأمرت على مصر.. يبقى أنا تامرت على البلد.. تأمرت على 100 مليون وضيعت حياة ومستقبل واستقرار 100 مليون، والحب هنا مالوش مكان والفكر هنا مالوش مكان، والموجود هو الاخلاص والأمانة والشرف من أجل بناء وحماية وطن، وأنا بقول لكم في الآخر إحنا فيه يوم قيامة وربنا سبحانه وتعالى هنقف قدامه وكل واحد مننا بما فيهم أنا هتسئل على كل كلمة وكل فعل أنا فعلته في حياتي كلها، وطبعا في الفترة المهمة دي».