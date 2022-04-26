وزير الرياضة: جار إنشاء وتطوير 1051 مركز شباب ضمن «حياة كريمة»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة توتال انرجيز لرعاية دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وذلك بحضور مدير عام توتال انريجز للتسويق ايجبيت توماس ستروش، وعدد من قيادات الوزارة.

شغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة

فى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي، إن مشروع دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد من المشروعات التطويرية لمراكز شباب مصر، ومن مستهدفاته العمل على تطوير والانتقاء والموهبة في كرة القدم، وشغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة، بجانب الدعم الاقتصادي من خلال الجوائز التي تقدمها الوزارة لمراكز الشباب المشاركة بالدوري، وفقا لعدد النقاط التي يحصلون عليها.

وزير الرياضة يقدم الشكر إلى اللجنة المنظمة للدوري

قدم الوزير الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للدوري والمعنيين بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وتنفيذ الدوري بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى الشق التربوي الذي تراعيه الوزارة في منافسات الدوري، واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أي خروج عن النص.

كشف الوزير عن مشاركة 17100 لاعب يمثلون 570 فريقا لمراكز الشباب في النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك 108 لاعبين انتقلوا إلى الأندية الرياضية من خلال منافسات الدوري، وهو ما يؤكد النجاح في مستهدفات الدوري، لافتا إلى التعاون مع شركة توتال في رعاية الدوري انطلاقا من الحرص على التعاون مع كبرى المؤسسات لرعاية مختلف الأحداث والمشروعات الشبابية والرياضية.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن كل أسس التطوير متوفرة للعمل على الارتقاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب فى مختلف المحافظات، وفي الفترة الأخيرة يجرى إنشاء وتطوير 1051 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى مشروع تطوير ملاعب كرة القدم والمشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

من جانبه، تحدث مدير عام توتال انريجز للتسويق ايجبيت توماس ستروش عن رعاية توتال لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وسعيها نحو رعاية البطولات الرياضية الكبرى، مشيرا إلى دور دوري مراكز الشباب في اكتشاف المواهب وتحقيق الحلم المشروع للشباب وتخريج موهوبين مثل محمد صلاح، مثمنا جهود وزارة الشباب والرياضة فى تجميع هؤلاء الشباب من مختلف المحافظات.

قام بتوقيع البروتوكول من جهة وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة، ومن جانب شركة توتال، مدير عام توتال انريجز للتسويق إيجبيت توماس شراوس.