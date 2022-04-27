السيسي: مصر تواجه أزمة حرب أوكرانيا بقدرات متطورة وخطة عمل فاعلة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأزمة الروسية الأوكرانية: «واليوم، يواجه العالم مصر ازمة عالمية مركبة ناجمة عن الأثار التي خلفتها جائحة كورونا وعاواقب الصراع الروسي الاوكراني».

وتابع خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا: «تلك الأزمة التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمية وحالة من الكساد التجاري وازمة في سلاسل الامداد ومصر تواجه هذه الازمة التي ألمت بالعالم بقدرات متطورة وخطة عمل فاعلة عكفت على إعدادها الحكومة وكافة اجهزة مؤسسات الدولة بحيث تحول هذه الازمة لفرص لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري».

الرئيس: سعينا لترسيخ مفهوم امتلاك القدرة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة حياة كريمة قائلًأ: «تضمن الدولة انعكاسًا مباشرًا لمعدلات النمو على المواطن الاكثر احتياجا في الريف المصري ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادي بها المصريين في يناير 2011 ويونيو 2013 فقد تم اقرار حزمة معتبرة من اجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة أمنة للفئات الأكثر احتياجًا».

وأضاف «لم تنحصر جهود الدولة في المجال الاقتصادي فقط، إنما سعت الدولة المصرية إلى ترسيخ مفهوم امتلاك القدرة فدعمت قدراتها الامنية والعسكرية وكانت تلك ضرورة حتمية وسط اقليم تعصب به رياح الاضطراب والصراع وقد باتت هذه القدرات اليوم ضمان لحماية مقدرات الوطن وظهيرًا لاستقراره».

السيسي: مصر نجحت في إعادة رسم أنماط علاقاتها الدولة والاقليمية

وتابع الرئيس: «كما نجحت الدولة المصرية في اعادة رسم انماط علاقاتها الدولة والاقليمية بناء على مفهوم الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والدفاع عن الامن القومي المصري بدوائره القريبة والبعيدة».

واستطرد: «شعب مصر العظيم كل مشاهد ومراقب لتطور الدولة المصرية منذ 2014 وحتى اليوم يمكنه أن يسرد قصة امة عظيمة استطاعت في أقل من عقد من الزمان ان تحمي نفسها من السقوط وتحول مكر الذين أرادوا لها الفشل إلى ارادة وعزيمة لتتحول إلى دولة رائدة في اقليمها شابة في أحلامها قوية بأبنائها لم تنل منهم تهديدات الارهاب أو تشكيك وكذب من هنا وهناك».

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