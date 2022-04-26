السيسي: إنجازات الدولة من صنع دماء الشهداء الأبرار وسواعد العمال والفلاحين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بقراءة سريعة على دفترة الإنجاز اليومي القومي على مدار السنوات التي تلت ثورتنا العظيمة في 30 يونيو 2013 نجد أننا معا قد صنعنا مجدًا نفتخر به مجددًا، صنعته دماء الشهداء الأبرار، وسواعد العمال والفلاحين الشرفاء وكل العلماء والمفكرين والمثقفين، وأصبح الوطن مساحة مشتركة، تجتمع فيها أحلامنا للغد.

السيسي: الدولة والشعب تحملا التحديات لإعادة بناء الدولة

وأضاف «السيسي»، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه في سبيل إعادة بناء قدرات الدولة المصرية، تحملنا معًا دولة وشعبًا تحديات هائلة وضغوط كثيرة، فقد توازت جهود إعادة البناء وتطوير البنية التحتية للدولة مع تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.

الرئيس: المواطن تحمل تبعات الإصلاح

وتابع رئيس الجمهورية: «قد تحمل المواطن المصري الأثار الناجمة عن تلك الإصلاحات وكانت في طليعة المسيرة المرأة المصرية العظيمة، والتي لم تتوانى في لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني».